Morte di Carlo Alberto, la lettera di Marcell Jacobs: «Resti nel cuore di tutti noi»

«Sono veramente addolorato e colpito, anche perché un po’ mi rivedo in Carlo Alberto, nei racconti dei suoi compagni di classe e dei ragazzi del primo livello delle Fiamme Oro»: inizia con queste parole la toccante lettera che Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella 4x100, ha scritto per ricordare il 12enne deceduto in seguito a un attacco cardiaco mentre era impegnato in una corsa campestre a Vittorio Veneto.

Marcell Jacobs

Jacobs lo ricorda con affetto: «Un piccolo grande atleta cremisi, che lascia solo bei ricordi nei suoi amici e insegnanti, che amava lo sport in tutte le sue forme, dalla corsa alla bicicletta. Che si divertiva, come me quand’ero piccolo, a lanciare il vortex. So quanta felicità deve aver provato nel fare quello che faceva sul campo e in pista. Sono vicino e vorrei dare un abbraccio commosso, da genitore di tre figli piccoli, al papà Dino Massimiliano, alla mamma Valentina e alla sorella Clementina. A tutti i suoi compagni e alla meravigliosa comunità delle Fiamme Oro, piccoli e grandi, alla quale mi onoro di appartenere. È in questo momento che si deve sentire tutto il nostro calore, non solo oggi ma domani, dopo, quando sarà ancora più difficile accettare l’ingiustizia di quello che è successo. Ciao Carlo Alberto, ti porto nel mio cuore, resti nel cuore di tutti noi».

Fondazione

Aspettando la data precisa dei funerali di Carlo Alberto Conte (si dovrebbero tenere in Basilica di Sant'Antonio) sulle colonne del "Corriere del Veneto" la madre Valentina Ometto annuncia di voler creare una fondazione che porti il suo nome: «Voglio dare i miei soldi a qualcuno che studi queste morti e che salvi altri ragazzini: non voglio che nessuna mamma debba soffrire quello che sto passando io».