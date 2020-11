Male incurabile, il sorriso dell'infermiera Marina si spegne a 59 anni

Si è spento domenica 1 novembre il sorriso dell'infermiera Marina Bianchini, stroncata da un tumore incurabile a soli 59 anni. Originaria di Sarmede, lavorava come infermiera in ospedale a Vittorio Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "LaTribuna di Treviso", Marina aveva scoperto la malattia nella primavera del 2019. Si era subito sottoposta a tutte le cure necessarie nella speranza di sconfiggere il male ma, nelle scorse ore, il suo cuore ha smesso di battere. Dopo quasi 40 anni di servizio in corsia stava per andare in pensione. Durante l'emergenza Covid di marzo era rimasta in prima linea donando i soldi al conto corrente aperto dal Comune di Vittorio Veneto. Impiegata in diversi reparti dell'ospedale vittoriese, lascia la mamma e tantissimmi colleghi dell'ospedale rimasti senza parole alla notizia della sua improvvisa e prematura scompars. I funerali saranno celebrati stamattina, mercoledì 4 novembre, alle ore 10 nella chiesa di Montaner.