Covid, altri 19 morti nella Marca: 524 i nuovi positivi

Diciannove nuovi decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso per un totale di 1095 morti Covid dall'inizio della pandemia. Rispetto a ieri sono 524 i nuovi casi Covid registrati da Azienda Zero nella sola provincia di Treviso (313 nel report di lunedì mattina, 211 in quello di oggi pomeriggio). I trevigiani attualmente positivi sono però scesi a 8.722 (85760 a livello regionale), merito dei numerosi negativizzati.

Nelle terapie intensive della Marca scendono a 43 i pazienti ricoverati (ieri erano 44): 20 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 6 a Montebelluna e 2 a Oderzo e 1 al San Camillo di Treviso. Restano alti, invece, i numeri dei ricoveri in area non critica: 122 pazienti a Montebelluna, 114 a Vittorio Veneto, 80 al Ca' Foncello di Treviso, 55 al San Camillo di Treviso, 25 a Oderzo, 20 a Motta di Livenza, 18 a Conegliano e 1 a Castelfranco. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (26), Vittorio Veneto (21) e Conegliano (1).

Il piano vaccini

La campagna vaccinale iniziata il 27 dicembre 2020 (data unica a livello europeo) con la somministrazione di 880 dosi in tutto il Veneto sta continuando a ritmo serrato anche in questi giorni. I dati riferiti a ciascuna azienda Ulss nella tabella comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento. 10231 le dosi somministrate finora in provincia di Treviso, stando all'ultimo rilevamento delle ore 18.30 dell'11 gennaio.