Morti per Covid: «Nessuna legge vieta di celebrare i funerali in chiesa»

«Il parroco di Cessalto celebrerà venerdì 27 novembre, insieme ai familiari della persona morta dopo aver contratto il Covid, la santa messa alla presenza delle ceneri, mentre una messa in suffragio sarà celebrata domenica mattina, 29 novembre».

Con queste parole la diocesi di Treviso ha smentito le voci sulla presunta decisione del parroco di Cessalto di non celebrare il funerale in chiesa ma con una semplice benedizione in cimitero per il defunto positivo al Coronavirus. In una nota ufficiale la diocesi trevigiana precisa che «ad oggi, non c’è alcuna normativa, né sanitaria né ecclesiastica, che prescriva di non celebrare il funerale in chiesa per chi muore di Covid. La morte per Coronavirus impone, certamente, alle imprese funebri e all’azienda sanitaria delle maggiori misure cautelative per quanto riguarda il modo di trattare il corpo della persona morta, ma non modifica affatto i riti e le celebrazioni religiose di commiato. Il funerale in chiesa, pertanto, si può celebrare anche nel caso di morte da Covid, rispettando, come nelle altre celebrazioni, le consuete norme: distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani, sanificazione dell’aula. Nel caso in questione il parroco non ha opposto alcun rifiuto, ma si è trovato di fronte ad una decisione, quella di tenere una semplice liturgia della Parola direttamente in cimitero, già presa dai familiari della persona defunta insieme all’impresa funebre. Il parroco ha ritenuto di dover rispettare tale decisione, che egli non ha imposto in alcun modo. Dispiace - conclude la Diocesi - che per un fraintendimento si aggiunga sofferenza a chi già soffre per la perdita di un proprio caro».