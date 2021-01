Valdobbiadene in lutto, morto il papà del sindaco Fregonese

E' mancato dopo una lunga malattia Riccardo Fregonese, papà del sindaco di Valdobbiadene (Luciano) ed ex imprenditore molto noto nella zona della Pedemontana trevigiana. Aveva 74 anni.

Come riportato da Qdpnews.it, Fregonese era malato da tempo ma, nelle ultime settimane, le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente portandolo al decesso. Il 2 dicembre era stato ricoverato in ospedale a Castelfranco Veneto. Trasferito qualche giorno più tardi al San Valentino di Montebelluna, si è spento nella giornata di mercoledì 6 gennaio per un arresto cardiaco. Nato e vissuto nella frazione di San Vito di Valdobbiadene, Fregonese aveva fondato nel 1973 la "Celes Optical Srl", celebre azienda ottica, produttrice di occhiali, con sede a Pederobba attiva fino al 2008. Grande appassionato di calcio, da giovane Riccardo aveva giocato come portiere della Valdosport, società sportiva di Valdobbiadene di cui era diventato presidente. Oggi lo piangono la moglie Lucia, i due figli Luciano e Alberto e gli adorati nipoti. Decine i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore. L'ultimo saluto lunedì 11 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale della frazione di San Vito a Valdobbiadene.