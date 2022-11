Palazzo dei Trecento, in mostra i volti di oltre 700 donne vittime di violenza

Domenica 6 novembre, alle ore 16, aprirà a Palazzo dei Trecento la nuova mostra di Paola Volpato, primo momento di riflessione promosso dal Comune di Treviso per il mese di novembre dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e a progetti di prevenzione e sostegno in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne (21 novembre). La mostra, fortemente voluta dall'assessorato alle Pari opportunità, si potrà visitare fino al 12 novembre.

Il commento

«Il messaggio che lancia questa esposizione è forte e che nessuno, anche il visitatore meno attento, può ignorare - le parole dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo -. Portando questa mostra nella sede del Consiglio Comunale, il Comune di Treviso si schiera dalla parte delle donne che non possono più chiedere aiuto e di quelle fanno fatica a trovare la forza di farlo».

L'artista

Paola Volpato ha rappresentato a china su cotone i volti di oltre settecento donne vittime delle violenza dandone però una rappresentazione intima, di speranza, gioia, fiducia e di certezza della vita. Un percorso avvolgente “a chiocciola” con un unico punto luce al centro dello spazio espositivo. Il visitatore avrà così una visione ravvicinata dei ritratti a destra e sinistra, mentre su una grande parete laterale scorreranno tutti i nomi delle vittime di femminicidio dal 2015 ad oggi. Paola Volpato è un’artista veneziana impegnata da anni in azioni culturali nel campo delle politiche di genere e di denuncia contro la violenza sulle donne e sulla natura. Lavora nel campo delle arti visive e della poesia attraverso pittura, video e installazione, disegno.

L'inaugurazione

Al vernissage saranno presenti, oltre all'artista, Gloria Tessarolo (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso), Valeria Zagolin (Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso), Nadia Lucchesi (filosofa, fondatrice della Fondazione scuola di alta formazione Donne di Governo) e Gaetano Salerno (critico d’arte). La mostra dell'artista veneziana Paola Volpato è stata scelta come primo momento di riflessione sul tema perché a forte impatto emotivo. L'esposizione rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sarà presente l'artista.