Mostra senza controllo del Green Pass: Regione e Provincia insorgono

Mostra senza controllo del Green Pass con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso. È polemica sulla nuova esposizione allestita dall'associazione "Doge" in piazza San Pio X.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", gli organizzatori avevano ottenuto il sostegno di Regione e Provincia presentando la mostra come un'esposizione dedicata alla storia del Veneto e della Marca. Peccato però che non avessero specificato la loro volontà di rendere l'accesso libero da controlli del Green Pass. Una volta scoperto, i due enti si sono attivati per censurare l'operato dell'associazione. La Regione ha disposto dei controlli e delle verifiche sul rispetto delle norme anti-Covid all'interno della Mostra. La Provincia di Treviso, invece, ha inviato una censura ufficiale all'associazione e si riserva di valutare nuovi interventi. All'interno della sala espositiva gli organizzatori avevano messo un cartello esplicitamente anti-Green Pass.