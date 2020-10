Presentata a Conegliano la mostra “Imprese eroiche ed enoiche in Conegliano”

Il mito di Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser, Marco Pantani e di altri Campioni del ciclismo, con le loro eroiche imprese sportive, torna a rivivere dal 16 al 18 ottobre a Conegliano nella “1868 Gallery” della Carpenè Malvolti – protagonista anch’essa di imprese enoiche - grazie all’esposizione temporanea di bici storiche appartenute a Campioni del XX° secolo e provenienti dalla selezione di Gianfranco Trevisan, già campione e collezionista di Padova. La mostra “Imprese eroiche ed enoiche in Conegliano” che è stata presentata durante una conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Conegliano, alla presenza del sindaco Fabio Chies, del Coordinatore di Tappa Andrea Vidotti nonché della Carpenè Malvolti, sarà inaugurata nella "1868 Gallery" la sera di venerdì 16 ottobre alla presenza delle Istituzioni, di Moreno Argentin e Mario Beccia, e sarà l’anteprima della 14° tappa del Giro d'Italia che sabato 17 ottobre attraverserà il Territorio del Prosecco.

