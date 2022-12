Mogliano, nel weekend torna la Mostra mercato del radicchio rosso Igp

Ritorna, nel fine settimana del 17 e 18 dicembre, la tradizionale Mostra Mercato del Radicchio Rosso Igp con numerose iniziative rivolte agli adulti ma anche tante curiosità e appuntamenti a tema natalizio per i bambini.

Un weekend di promozione del prodotto gastronomico di punta del nostro territorio, corredato da invitanti degustazioni e concerti. «La tradizionale Mostra Mercato del nostro “Fiore d’inverno” rappresenta l’evento centrale delle manifestazioni natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco. È il giusto tributo verso il prodotto gastronomico di punta del nostro territorio, reso come sempre possibile dalla presenza di numerosi espositori e produttori - dichiara l'assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive, Giorgio Copparoni.

«La mostra mercato diventa così una vetrina per testimoniare e promuovere la bontà del duro lavoro degli agricoltori, il cui prodotto finale da sempre delizia gli occhi e soprattutto il palato. Un ringraziamento particolare va come sempre alla Pro Loco, al suo presidente Renato Bandiziol e a tutti i volontari che supportano l’Amministrazione Comunale in tutti gli eventi di promozione della nostra Città» aggiunge il sindaco Davide Bortolato. L’evento clou del weekend è in programma nella mattina di domenica 18 dicembre, quando alle ore 10 il “Gruppo Musicale Città di Mogliano” si esibirà in un concerto musicale e alle 10:30 si terrà l’apertura della Mostra Mercato alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dei produttori. Inoltre, per tutto il mese di dicembre e fino al 29 gennaio 2023, nell’ambito della rassegna “A tavola con il Fiore d’inverno” i ristoranti e le osterie della città proporranno menu a tema e a prezzo fisso. Si ricorda infine che fino al prossimo 23 dicembre, negli stalli blu a pagamento, la prima ora di sosta è gratuita, mentre dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023 i parcheggi saranno gratuiti tutto il giorno.