Motoring Club torna a Sernaglia: inaugurata la nuova sede

È stata inaugurata sabato 16 luglio la nuova sede del Motoring Club che, dopo un lungo periodo a Vittorio Veneto, torna ad avere il suo centro operativo nel territorio di Sernaglia della Battaglia, sede del Prealpi Master Show. La nuova sede, che si trova in via Circonvallazione 1/A nella frazione di Falzè di Piave, sarà aperta tutti i venerdì per i soci del motoring e tutti i simpatizzanti che così potranno restare a contatto con un club che dal 1978 rappresenta la quintessenza della passione per il motorsport.

Il commento

«Siamo orgogliosi della nostra nuova sede. Ci abbiamo lavorato a lungo per renderla ospitale e funzionale per tutti i visitatori e gli amici che arriveranno il venerdì sera. Così il Motoring punta a riacquisire quel carattere di condivisione che è venuto un po’ meno a causa delle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia. Il Motoring è passione dal 1978 e questa nuova sede ci aiuterà di sicuro a cementare questo carattere, mai perduto lungo tutta la storia dell’associazione» le parole di Nicola Narduzzo, presidente del Motoring Club.

L'inaugurazione

Alla presentazione non sono mancati la senatrice Sonia Fregolent, l’onorevole Angela Colmellere, l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e i sindaci Mirco Villanova e Mattia Perencin, primi cittadini rispettivamente di Sernaglia e Farra di Soligo. Assieme a loro erano presenti il presidente e il direttore di Ac Treviso, Michele Beni e Angelo Centola, oltre a un centinaio di persone fra soci e simpatizzanti.