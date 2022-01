Motorino abbandonato nel giardino di un condominio: «Ennesima situazione di degrado»

«Tra via Ronchese e la stradina che porta al supermercato Alì di Santa Bona da parecchio tempo è abbandonato uno scooter a "mo' di rottame". Ieri ho dunque avvisato la polizia locale che si attivi per recuperarlo o per farlo recuperare dal proprietario del terreno ove giace». A riferirlo è Enrico Renosto, ex consigliere comunale e referente di quartiere. «Il quartiere non può diventare una discarica a cielo aperto! - sbotta Renosto - Solo dieci giorni fa, poco distante da qui, un episodio increscioso in via dell'Immacolata dove sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo. Le persone e i cittadini sono stanchi ed arrabbiati di questo continuo degrado».