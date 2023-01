Trasloco con l'apecar stracarico, il video fa il pieno di visualizzazioni sui social

Il mezzo è stato avvistato nel centro di Motta di Livenza qualche sera fa: a bordo mobili, divani, coperte e materassi oltre ad un uomo che aveva il compito di non far finire il materiale a terra in prossimità delle curve. Al proprietario del mezzo in arrivo una supermulta da parte della polizia locale

Un apecar con a bordo divani, mobili, materassi, coperte e altro materiale: quasi un trasloco in piena regola. Mentre il guidatore stava percorrendo le strade del centro di Motta di Livenza (lungo via Revellino, via Squero, via Bocca di palazzo fino all'incrocio con via IV novembre), un aiutante, sempre sul cassone posteriore del motocarro, tentava di evitare che le masserizie finissero sull'asfalto, soprattutto in curva. Un trasporto evidentemente pericoloso. Il video, circolato domenica scorsa sui social, è diventato virale tanto da attirare l'attenzione anche della polizia locale che sta cercando di identificare il proprietario dell'Apecar per sanzionarlo per gravi irregolarità rispetto al codice della strada.