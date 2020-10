Promozione sui social delle imprese, Il Comune lancia l'operazione "Digital appeal"

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha messo ancora più in evidenza la necessità, per le nostre attività economiche, di essere visibili, contattabili e appetibili digitalmente. Da questa necessità è nata l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Motta di Livenza “operazione digital appeal”. I social network possono essere un indubbio strumento di lavoro e di supporto alla competitività della propria azienda. Uno strumento per il rilancio e per rendere più visibili le attività del nostro territorio. Gli esercizi di vicinato, i pubblici esercizi, le imprese dell’artigianato di servizio alla persona e dell’artigianato alimentare, le imprese dei servizi e del terziario operanti all’interno del territorio comunale di Motta di Livenza potranno fare domanda entro le ore 12:00 del 19/10/2020 per ottenere uno dei 100 pacchetti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Ogni pacchetto Digital Appeal, comprende i seguenti servizi gratuiti:

- Fornitura di un logo aziendale se non esistente.

- Formazione di base per l’accesso e l’uso dei social network (Facebook – Instagram – Whatsapp business).

- Affiancamento per un periodo di un mese nell’attività di progettazione del sistema di comunicazione aziendale, al fine di creare condizioni di autonomia dell’impresa nell’aggiornamento dei contenuti social, al termine del periodo di accompagnamento.

- Realizzazione di n. 2 contenuti specifici a settimana, da pubblicare su Facebook, inerenti l’immagine, la missione e l’offerta sul mercato.

- Realizzazione di n. 2 contenuti specifci a settimana, da pubblicare su Instagram, inerenti l’immagine, la missione e l’offerta sul mercato.

- Realizzazione di un video promozionale.

- Assistenza sull’attivazione ed uso di WhatsApp business.

«Una iniziativa che ha avuto il supporto e plauso di Ascom -commenta il sindaco Righi- e del manager del distretto del Commercio di Motta di Livenza Dott. Cardillo. Un primo passo propedeutico alla creazione di una piattaforma digitale unica che possa valorizzare le aziende territoriali. Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet Comunale».