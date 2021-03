Motta di Livenza a misura di famiglia: anche nel 2020 asili gratis

Anche nell'anno 2020 l'Amministrazione comunale di Motta di Livenza ha messo a disposizione un contributo per le famiglie mottensi con bambini frequentanti gli asili nido ed i nidi in famiglia del territorio. Una azione messa in campo dall'Amministrazione Mottense già nel corso del 2019 con ottimi risultati. «Una azione a supporto delle famiglie Mottensi - spiega il Sindaco Alessandro Righi - d'impulso per la natalità e l'indipendenza femminile. Troppo spesso capita che molte donne devono scegliere di sacrificare il proprio lavoro ed i propri obiettivi per accudire i propri figli. Il nido è un servizio costoso e difficilmente sopportabile dalla totalità delle famiglie soprattutto in una fase storica come questa. Con questo contrubuto, che farte di un progetto dedicato alle famiglie molto più ampio, vogliamo far sentire le famiglie parte della società e sostenute».

L'Amministrazione Comunale dietro il claim #mottaunacittàamisuradifamiglia ha introdotto in questi anni varie azioni a supporto della famiglia come i parcheggi rosa, il contributo per gli asili nido, il progetto di Bebènvenuto, progetti contro la povertà educativa, supporto agli asili cittadini per il miglioramento delle infrastrutture e il contributo su rette e trasporto scolastico, il potenziamento e l'aumento delle aree attrezzate nei parchi cittadini e altro ancora. «Motta è sempre di più una città a misura di famiglia. Grazie a questo contributo - prosegue il sindaco - come accaduto nel 2019, anche per il 2020 tutti i richiedenti, sommando il contributo statale e quello Comunale, hanno ottenuto un rimborso pari al 100% delle spese sostenute. Un grande risultato ancora più simbolico in un'epoca di riduzione generalizzata delle nascite».