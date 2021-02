Motta di Livenza si candida a Comune Europeo dello Sport 2023

Motta di Livenza si è candidata ufficialmente a Comune Europeo dello Sport 2023 e la società di comunicazione Venetia Communication sarà media partner e main sponsor dell’intero ambizioso progetto insieme ad altre aziende del comprensorio. Il Comune Liventino è un polo sportivo con diverse eccellenze che può vantare numerose infrastrutture dedicate allo sport e ben 23 associazioni sportive locali con più di 2.500 tesserati. Ma è anche un territorio ideale per praticare attività fisica tra la natura e all’aria aperta. Sono queste caratteristiche ad essere il punto di partenza dietro alla candidatura e al progetto di Venetia Communication che si occuperà di sviluppare a 360° la comunicazione di Motta 2023.

Questa collaborazione non nasce per caso, l’agenzia che ha sede operativa a Motta di Livenza ma anche in diverse capitali mondiali, ha infatti previsto di dare particolare attenzione allo sport nel suo piano di sviluppo triennale a livello internazionale. Lo sport e l’attività motoria sono degli elementi cardine per il benessere psico-fisico e sociale dell’individuo. ‘’Inoltre – interviene l’assessore allo Sport Francesca Breda - educare allo sport è educare alla lealtà, al fair play, al rispetto dell’altro, dei compagni, dell’arbitro e delle sue decisioni, dell’allenatore e dell’avversario. Chi lo pratica apprende in quanto soggetto attivo e partecipe. In tal senso lo sport diviene anche palestra di cittadinanza, promuovendo valori democratici di vita comune’’.

L’obiettivo finale? Non solo il riconoscimento di questo prestigioso titolo europeo, ma la valorizzazione e centralizzazione del polo sportivo Mottense con uno standard comunicativo qualitativamente elevato. Generare un’elevata ricaduta pubblicitaria farà conoscere e apprezzare anche a livello turistico il valore del territorio Liventino. Come raggiungere il traguardo? Venetia Communication è già al lavoro per la realizzazione dello spot ufficiale, della comunicazione sui social e del portale web che diventerà un vero e proprio canale sportivo di riferimento per lo sport di Motta di Livenza. Lo staff di Venetia Communication pensa che i territori e le città abbiano un enorme bisogno di comunicazione per creare sinergie di sviluppo economico. Costruire una rete tra realtà territoriali diverse è oggi ancora più importante per non rimanere bloccati in modo fatale. Questo progetto a candidatura europea ne è un perfetto esempio.

“Il titolo di comune Europeo dello Sport – spiega il Sindaco Alessandro Righi - è un obiettivo indubbiamente ambizioso quanto affascinante. Sarebbe una sorta di consacrazione della indubbia tradizione sportiva della nostra città, ricca di strutture sportive e terreno fertile per associazioni sportive e atleti di una ampia varietà di sport. Il percorso è però ancora molto lungo, ma siamo fermamente convinti che il percorso sarà tanto importante quanto l’obiettivo finale. Sarà una occasione per fare squadra con tutti gli attori del nostro bellissimo territorio facendo conoscere Motta di Livenza: la sua storia, la sua gente e i suoi prodotti tipici ma anche le tantissime eccellenze più o meno note”.

“Ringrazio quanti hanno deciso di supportarci per rendere realtà quello che fino ad ora era inimmaginabile per un piccolo Comune come il nostro. Sono convinto – conclude il Sindaco – che Venetia Comunication, eccellenza Mottense e Media partner del progetto, saprà valorizzare al meglio l’immagine della nostra città”. In attesa della meta godiamoci nel frattempo il viaggio.