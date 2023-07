"Giovediamoci", un grande successo. Vivimotta: «Primo banco di prova importante»

È giunta al termine l’edizione 2023 della manifestazione Giovediamoci. Una manifestazione durata sei giovedì che ha portato moltissime persone per le vie del centro storico di Motta di Livenza. Manifestazione che è stata il primo banco di prova importante della nuova associazione pubblico-privata ViviMotta che la ha ereditata dalla precedente associazione privata VivaMotta.

Una manifestazione molto attesa che è risultata anche molto gradita dalla popolazione mottense ma anche del territorio limitrofo. In tutte le serate, infatti, moltissima gente ha affollato le vie del centro storico sin dall’orario aperitivo per rimanere presenti fino alle 23 ed oltre. Ogni serata ha presentato una tematica diversa: dal vintage anni 50-60 allo sport, dal ballo alla magia con la musica sempre a fare da collante; tutte le serate sempre con una grande risposta in ordine di presenze.

«È stato sicuramente il primo banco di prova importante ed impegnativo per la nostra associazione ma grazie all’armonia ed il lavoro del nuovo direttivo siamo riusciti a portare a termine l’organizzazione delle sei serate senza particolari intoppi» sottolinea il presidente Marco Andrighetto «Le difficoltà sono state molte ma tutte positivamente superate tra cui il tentativo da parte di qualche residente, dalla prima all’ultima sera, di azzoppare in parte una manifestazione che porta interesse e vivacità sia a livello commerciale che sociale. Voglio sottolineare che l’associazione è ancora agli albori e che non aveva fondi propri importanti su cui contare. Quindi la realizzazione delle serate è stata possibile soprattutto grazie al grande impegno del direttivo, al contributo di molte attività commerciali mottensi ma anche di alcuni sponsor che hanno fortemente creduto nel progetto presentato. Un ringraziamento va ovviamente anche all’Amministrazione Comunale ed ai Carabinieri in Congedo che ci hanno affiancato in questo cammino. Ora terminata questa manifestazione, la nostra attenzione si sposterà da subito sul periodo natalizio non escludendo comunque altre possibili iniziative intermedie da valutare cammino facendo».