Un murales dedicato alla Madonna, omaggio a Motta di Livenza

«Un tributo alla comunità Mottense che, unita sta affrontando questa pandemia in modo consapevole e generoso». Una raffigurazione, quella creata dal noto artista di street art Trevigiano Manuel Giacometti, che racchiude molti simboli della città Mottense e cari ai suoi cittadini. La Madonna è da sempre simbolo della città di Motta di Livenza e l’artista è riuscito a fare sintesi creando un’opera unica.

Nella raffigurazione la Madonna Mottense è parte integrante del tricolore Italiano e protegge in grembo il Municipio, simbolo laico della città, e la Basilica a lei intitolata, nota in tutto il mondo e metà di tantissimi pellegrini. In una mano racchiude la medaglia di bronzo al valore militare di cui la città è stata insignita e nell’altra una mascherina, l’attuale sfida che la Comunità Mottense sta affrontando unita. «La Madonna per i Mottensi, oltre ad essere un simbolo sacro -spiega il sindaco Alessandro Righi- è anche il simbolo che raffigura la propria città. Un simbolo a cui ogni ogni 9 marzo la comunità civile rende omaggio. I cittadini Mottensi ogni anno giungono con un corteo civile alla Basilica come segno di devozione e di ringraziamento per la protezione dalla scampata pestilenza ma anche per rinnovare il voto di protezione. È innegabile, stiamo vivendo un pezzo di storia della nostra Comunità e per questo abbiamo voluto rendere indelebile questo momento». Una opera molto gradita da molti cittadini che durante i tre giorni di realizzazione del murales si sono fermati ad ammirare l’artista all’opera. Tra gli entusiasti anche i frati del Santuario della Madonna dei Miracoli con il Padre Rettore della Basilica che hanno voluto l’opera proprio di fronte ad essa.