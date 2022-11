MottaNatale’ 2022, tornano la pista di pattinaggio e la ruota panoramica

Anche quest’anno dal 3 dicembre all’8 gennaio, a Motta di Livenza, arriverà il MottaNatale’ 2022, un progetto ambizioso iniziato nel 2018. Amministrazione Comunale, Pro Loco, Vivi Motta e tante altre realtà di volontariato, comitati frazionali e associazionismo del territorio tutti insieme per assicuraci un natale dalle grande aspettative. MottaNatale’ sarà una esperienza unica, che ha l’obiettivo di dare la giusta scossa alla nostra cittadina cercando di intensificare l’aggregazione sociale attraverso tantissimi eventi che permetteranno di aumentare l'interazione sociale di tutta la Comunità con risvolti sociali, ambientali e ludico formativi.

Sarà un evento dedicato a tutti: attraente per le famiglie e divertente per i giovani. Ad animare la piazza non potranno mancare le fantastiche attrazioni della pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico e la coloratissima ruota panoramica “La Panoramica”. Il Villaggio di Natale verrà illuminato da tante luminarie a basso consumo energetico, colorato da tanti alberi di natale realizzati dai bambini degli asili e dagli artisti della Cooperativa Madonna dei Miracoli e animato dalla presenza di varie casette di natale con musica e divertimento dal vivo ogni fine settimana. Ci sarà anche la casetta di Babbo Natale tutta da ammirare con un allestimento in tema sportivo per iniziare alla grande l’importante anno di Motta di Livenza, Comune Europeo dello sport 2023. La grande novità 2022 è Mottanatalè LAB: tantissimi laboratori per i nostri bambini e ragazzi dal 5 novembre all’8 gennaio per crescere divertendosi. Vi aspettiamo tutti a Motta di Livenza per questo fantastico Mottanatalè 2022 che inizierà ufficialmente il 3 dicembre con l’evento epico e giocoso del “Push Day” in cui ci sarà una esplosione di luce e di felicità!