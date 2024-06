Il Comune di Motta di Livenza alla ricerca di nuovi operai comunali

Il Comune di Motta di Livenza è alla ricerca di nuovi operai comunali. E’ sempre più importante avere personale interno per svolgere le tante attività che vedono il Comune coinvolto e dare una veloce risposta al territorio. Il Sindaco Righi spiega i motivi: «Gli operai Comunali sono fondamentali nella gestione della Città. Manutenzioni del territorio, decoro della Città, dalle banali affissioni di striscioni io quota alla movimentazione di materiali per le manifestazioni, dal pronto intervento di chiudere una buca all’intervento in situazioni di criticità ,metereologica e tanto altro. Nel tempo abbiamo investito molto in questo settore con assunzioni ma soprattutto nell’ottimizzazione del loro lavoro. Abbiamo rinnovato completamente rinnovato il parco mezzi con un nuovo camion con gru, una nuova cesta per le manutenzioni in quota, un nuovo furgone allestito come officina mobile, tante nuove attrezzature a disposizione per ogni tipo di manutenzione, tutto contenuto nel nuovo Magazzino Comunale che ora stiamo riorganizzando in modo ancora più efficiente. Ma ora tutto questo rischia di diventare inutile perchè non troviamo più personale».

Negli ultimi anni, dopo il venir meno della possibilità a livello nazione di arruolare lavoratori socialmente utili, il Comune si era dotato di due squadre, una con due edili e una con due elettricisti, supportate da altri due operatori che si occupano della pulizia e decoro del territorio. Una situazione ottimale venuta però a mancare negli ultimi anni. «Con il pensionamento degli storici operai Comunali abbiamo rinnovato quasi completamente la squadra investendo in risorse specializzate che però recentemente hanno deciso di cambiare tipo di lavoro, ovviamente scelta lecita e personale. Ora però ci troviamo da circa un anno con le armi spuntate – commenta il Sindaco – e stiamo cercando disperatamente personale visto che tra qualche mese ci sarà un altro pensionamento. Questo provoca ovviamente ripercussioni nelle manutenzioni e nelle tante manifestazioni a Motta di Livenza».

Il Comune ha pubblicato un bando per reclutare nuovi operai a tempo pieno e con contratto indeterminato. I candidati interessati possono iscriversi alla selezione entro le 13:00 del 27 giugno 2024. L’avviso completo è presente anche nel sito internet comunale.

«Nei prossimi mesi speriamo di assumere ben 3 operai Comunali – conclude il sindaco – la retribuzione lorda è circa di 21.000 € annui a cui si possono sommare altre indennità e benefici di legge o contrattuali per 36 ore settimanali (tutte le mattine dal lunedi al venerdi e tre pomeriggi). Per l’Amministrazione queste assunzioni sono fondamentali per puntare a migliorare la manutenzione del territorio e il decoro della città perché purtroppo i piccoli ma fondamentali lavori di manutenzione da fare con reattività non si riescono ad esternalizzare alle varie ditte che già abbiamo. Restiamo fiduciosi».