All'Oras di Motta il massimo riconoscimento internazionale di Accreditation Canada

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS S.p.a.), struttura riabilitativa della Regione del Veneto, ha ricevuto da Accreditation Canada la certificazione internazionale “Diamond Level”, la più alta conseguibile, grazie agli elevati standard qualitativi e organizzativi dimostrati. Una certificazione assegnata a ORAS per Il lavoro sui pazienti e per i risultati ottenuti nella gestione dell’Ospedale nelle sue varie funzioni. Il “Diamond Level” è il massimo riconoscimento previsto da Accreditation Canada, un’organizzazione che dagli anni ‘60 si occupa di accreditamenti di eccellenza internazionale per i servizi socio-sanitari.

Il percorso di perfezionamento delle funzionalità e dei servizi di ORAS con Accreditation Canada è stato intensificato a fine 2021; per ottenere la certificazione, ORAS ha dimostrato che le proprie prestazioni sanitarie e le proprie modalità operative rispondono a un set di standard validati da una commissione esterna di caratura internazionale, giunta in ORAS a novembre 2022 con il compito di verificare che i presupposti qualitativi espressi dall’Ospedale fossero conformi a tali standard.

«Il Diamond Level assegnato a ORAS è il risultato della combinazione di molti fattori e il riconoscimento dell’encomiabile lavoro di squadra di tutto il personale ospedaliero – commenta l’Amministratore Delegato di ORAS S.p.a. Orianna Romanello - Nell’ultimo periodo ci siamo ulteriormente concentrati sull’approccio multidisciplinare e multiprofessionale, che è il nostro punto di forza in tutti gli ambiti della riabilitazione: pneumologica, cardiologica e neuromuscolare. Abbiamo efficientato la governance, incrementato le prestazioni nell’ambito ambulatoriale per rispondere sempre di più alle necessità del territorio, fornito strumenti più avanzati alla diagnostica per immagini, migliorato i servizi per i degenti e stretto forti alleanze con i vari stakeholders del Sistema Sanitario, in primis con le associazioni rappresentative dei nostri pazienti. La commissione di Accreditation Canada ha valutato la nostra struttura assegnandoci l’accreditamento più ambito, il Livello di Diamante, che attesta come ORAS si posizioni a un nuovo grado di eccellenza nella riabilitazione a livello internazionale».

Il riconoscimento dell’Accreditation Canada, inoltre, comporta l’implementazione di un processo costante di sviluppo degli standard, per mantenere anche in futuro servizi e operatività ai massimi livelli. Livelli sempre più alti di salute e benessere per i pazienti che si affidano alle cure di ORAS e per le loro famiglie, efficienza organizzativa, promozione della crescita del personale mediante formazione continua e miglioramento delle condizioni di lavoro. Un percorso costante di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi che si protrarrà per gli anni a venire.