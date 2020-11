Conclusi i lavori sul ponte del Livenza lungo la Postumia

La rottura di un giunto sul ponte che attraversa il fiume Livenza lungo la SR 53 Postumia nel comune di Motta di Livenza, aveva portato alla decisione di chiudere al traffico il ponte. Una chiusura che per diversi giorni aveva costretto, soprattutto i mezzi pesanti, a una lunga deviazione di quasi 40 chilometri in direzione Oderzo-Portogruaro. «Abbiamo lavorato senza soste per cercare di anticipare i tempi della riapertura – spiega il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – apriamo con un giorno di anticipo e quindi da domani alle 10 tutto tornerà come prima sul quel tratto della Postumia. Ringrazio le amministrazioni comunali per la collaborazione e mi scuso con gli utenti per i disagi sopportati». La SR53 Postumia è una delle strade più trafficate dell’intera regione e quindi la manutenzione è una delle priorità. «Ci sono lavori programmati e altri che invece arrivano quando si verificano rotture come nel caso del giunto – conclude Vernizzi –la sicurezza di chi transita per noi è fondamentale».

La rottura del giunto aveva portata al cedimento del rilevato di terra che dilavandosi aveva creato un abbassamento di circa 4 centimetri del piano viabile, quindi la decisione di intervenire con procedura di somma urgenza. Diversi i comuni coinvolti oltre a Motta e Meduna di Livenza, anche quattro amministrazioni della regioni Friuli Venezia Giulia: Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini.