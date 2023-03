A Rodolfo Dalla Mora la cittadinanza onoraria di Motta di Livenza

Martedì 21 marzo 2023, presso la sala “A. Scarpa” del Distretto dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è stata conferita la Cittadinanza Onoraria all’Architetto Rodolfo Dalla Mora, così come deciso, ad unanimità, dal Consiglio del Comune di Motta di Livenza, con delibera n. 65 del 29 dicembre 2022. Il Sindaco Alessandro Righi ha dichiarato: «Un’importante onorificenza come segno di ringraziamento per l’attenzione e sensibilità che l’Architetto Rodolfo Dalla Mora ha sempre dimostrato per i Mottensi e per il nostro territorio, favorendo con la sua costante azione ed impegno civico la promozione dell’inclusione della disabilità a qualsiasi livello. L’Architetto è un grande professionista, una squisita persona ma soprattutto un uomo tanto sensibile quanto lungimirante».

L’arch. Rodolfo Dalla Mora si è laureato in architettura presso l’Università IUAV di Venezia. Successivamente si è specializzato, nell’ambito del Disability & Diversity Management e delle Tecnologie Assistive attraverso percorsi formativi dedicati. Attivista da sempre nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, dal 2009 svolge l’attività di Architetto – Disability Manager presso l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza dell’Usl 2 Trevigiana e del Comune di Treviso.

E‘ fondatore e Presidente Nazionale della SIDiMa (Società Italiana Disability Manager), costituita nel 2011per promuovere la ricerca e la formazione nel campo del Disability Management e della AIDiMa (Associazione Italiana Disability Manager), costituita nel 2018 per associare ed iscrivere i Disability Manager in un Registro Nazionale istituito ai sensi della Legge n.4 del 2013 e s.m i. Autore di numerosi articoli e studi sull’accessibilità e l’inclusione sociale, nel 2020 ha curato la pubblicazione del Manifesto del Disability Manager (Edizioni Il Prato) e nel 2022 ha fondato con la “Casa Editrice Il Prato” la collana “Per una Nuova Cultura della Disabilità” di cui è anche direttore. Successivamente, ha pubblicato il I° Quaderno “Disabilità: la storia / il linguaggio / la condizione / la Convenzione ONU.

È attualmente docente del master dedicato al tema del Disability & Diversity Management presso le Università Tor Vergata di Roma e l’Università del Piemonte Orientale. Ha all’attivo numerosi e importanti riconoscimenti, tra i quali spicca, l’onorificenza di Grande Ufficiale “per alti meriti scientifici nel campo dell’accessibilita? e dell’inclusione sociale da parte delle persone con disabilita?” conferita nel 2019 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la medaglia di Bronzo al Merito della Sanita? Pubblica «per la sua attivita? professionale in ambito sanitario e sociale», conferita nel 2016.

L’architetto Rodolfo Dalla Mora: «Ringrazio il mondo associativo e culturale della Città di Motta di Livenza per aver promosso l’onorificenza ricevuta e l’Amministrazione Comunale per aver ufficializzato questo importante riconoscimento. Un particolare ringraziamento va anche all’Ospedale riabilitativo di Motta di Livenza per avermi dato l’opportunità di esercitare l’attività di Disability Manager e di realizzare alcuni progetti a beneficio della comunità mottense».

Presenti per l’occasione, oltre alla Giunta e ai Consiglieri del Comune di Motta di Livenza, la Consigliera Regionale Sonia Brescacin Presidente V commissione Politiche Socio Sanitarie, l’Assessore ai servizi sociali Gloria Tessarolo e il Consigliere Massimo Zanon, l’Amministratore Delegato di Oras Orianna Romanello e il Presidente Oras Paolo Pauletto, il Presidente della Casa di Riposo di Motta, i Sindaci dell’Opitergino Mottense e loro delegati e molte associazioni del territorio e cittadini.