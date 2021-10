Veneto, approvata all'unanimità la mozione regionale anti-nutrie

La Giunta regionale del Veneto ha approvato all'unanimità in questi giorni una mozione per potenziare le attività di eradicazione delle nutrie. Un provvedimento a cui plaude Coldiretti Treviso che lo definisce "una presa d’atto necessaria per fare fronte alla presenza fuori controllo di questa specie invasiva".

Visti i risultati raggiungi dalla precedente pianificazione la mozione va nella direzione di implementare la nuova programmazione di controllo della nutria rendendola più efficace attraverso l’uso di tecnologie d’avanguardia per individuare i siti di insediamento del roditore, integrandola con incentivi ad hoc per sostenere le azioni di abbattimento e di smaltimento delle carcasse e per attivare moderni strumenti che in tempo reale favoriscano la mappatura della presenza delle nutrie. «Ai danni alle colture come mais, barbabietole e grano di cui il roditore è ghiotto si aggiungono i costi supplementare per gli interventi straordinari di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica - commenta Coldiretti - l’attenzione sull’argomento è alta tanto sul territorio come a livello decisionale. L'auspicio è che siano prese le misure necessarie per affrontare una programmazione quinquennale con gli strumenti all’altezza delle richieste manifestate dagli imprenditori agricoli e dagli enti coinvolti. Questa situazione, se trascurata, può solo degenerare - conclude Coldiretti - su questo l’amministrazione regionale può impegnarsi da subito, prevedendo nuove metodologie applicate alla prospettiva di una programmazione di cinque anni, con soluzioni all’altezza delle richieste di sicurezza non solo manifestate dal mondo dell’agricoltura ma dall’intera collettività».