Museo Salce, la nuova direttrice è Elisabetta Pasqualin

Elisabetta Pasqualin è la nuova direttrice del museo nazionale "Collezione Salce" di Treviso. La studiosa veneziana ha ricevuto in questi giorni l'incarico dal direttore dei Musei Veneti, Daniele Ferrara. Giovedì 17 marzo la prima presentazione.

La carriera

Laureata in Lettere a Cà Foscari, dopo una breve esperienza come insegnante, Elisabetta Pasqualin ha collaborato con la sezione didattica della Soprintendenza ai beni artistici e storici e successivamente con i musei civici di Venezia. Passata all’Archivio di Stato di Treviso prima e di Venezia poi, ha lavorato alla direzione regionale con incarico per la didattica e la comunicazione. Autrice di libri tradotti in francese ed inglese, è alla sua prima esperienza come direttrice di un museo. Nell’assumere l’incarico, Pasqualin ha ricordato come l’inaugurazione lo scorso anno della nuova sede di Santa Margherita abbia potenziato e qualificato il Salce, consentendogli un fondamentale salto di qualità. L'eredità andrà gestita con un programma di esposizioni ed attività all’altezza di un museo specializzato, di rilievo nazionale.

Le nuove mostre

Mentre la grande mostra dedicata a Renato Casaro si avvia alla conclusione, lo spazio espositivo ri-debutterà presto con due nuove mostre annunciate questa mattina dalla direttrice: la più importante arriverà già nel mese di maggio e sarà dedicata alla storia della bicicletta, tema ben rappresentato dai manifesti della Collezione Salce. L'esposizione troverà spazio nel museo di Santa Margherita. La speranza della curatrice è quella di riuscire ad allestirla in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia nella Marca. In autunno, invece, l’evento espositivo nella chiesa di San Gaetano sarà una mostra monografica su uno dei maggiori artisti ed illustratori del primo ‘900 italiano. Sull'autore c’è ancora riserbo, dato che la mostra intende unire alle opere presenti alla Salce anche disegni e bozzetti per i quali le pratiche per il prestito da parte di altre sedi museali ancora in corso.

Il grande sogno resta però quello di completare il recupero della Chiesa di San Gaetano. Mancano ancora il restauro dell'abside, della sacrestia e degli ambienti superiori, oltre che l'interno della torre campanaria. In questi ambienti sopravvivono le testimonianze della Chiesa dei Cavalieri Gerosolimitani, antecedenti all’attuale San Gaetano, con affreschi di sicuro interesse e con il monumento funebre di Ludovico Marcello, capolavoro cinquecentesco di Antonio Maria da Milano.

Il commento

«Il Salce è un museo del tutto atipico - spiega la dottoressa Pasqualin -. Atipico perché non offre ai suoi visitatori alcuna collezione permanente, come invece possono fare tutti gli altri. I nostri “reperti” sono materiali fragili, che non possono restare esposti a tempo indefinito ma al massimo sei mesi. Il ritorno ad una certa normalità dopo due anni di pandemia - continua la direttrice - ci consentirà anche di sviluppare compiutamente gli obiettivi del Salce, anche nella didattica, creando un rapporto sempre più vivace con il territorio, linfa vitale per ogni istituzione museale. Di norma punteremo su due diverse esposizioni, una per il San Gaetano, l’altra a Santa Margherita, in modo da raddoppiare l’attrattività del museo. Scegliere cosa esporre tra i 25mila manifesti che Salce ci ha lasciato in eredità, non sarà impresa facile ma ritengo doveroso render omaggio all’uomo che ci ha messo a disposizione una così preziosa eredità. La volontà è quella di individuare un programma di iniziative che rafforzi il dialogo con i programmi delle altre istituzioni trevigiane e venete perché vorrei che il fare rete diventasse una prassi comune. Coerente è il progetto “Il Salce fuori dal Salce”, che trasforma i prestiti, che quotidianamente ci vengono richiesti da istituzioni italiane e straniere, in una occasione per promuovere l’unicità del nostro museo».