Capodanno in Piazza dei Signori, 30enne multato per una bottiglia di vetro

«Ci tuffiamo nel 2023 pieni di speranza e affrontando il futuro come una comunità che sono orgoglioso di rappresentare». Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha salutato con queste parole il nuovo anno iniziato domenica 1º gennaio e accolto da ben tremila persone in festa nella splendida cornice di Piazza dei Signori. Un grandissimo successo per l'evento organizzato in collaborazione con Radio Company che ha riportato in città migliaia di persone dopo due anni segnati dalle restrizioni per la pandemia Covid.

Quella appena trascorsa è stata però anche una notte all'insegna dei controlli con ben dieci agenti della polizia locale di Treviso impegnati in tutto il territorio comunale. Oltre ai controlli e alle multe su strada, proprio in Piazza dei Signori, durante la grande festa di inizio anno, i vigili hanno multato un 30enne trevigiano trovato in possesso di una bottiglia di vino in vetro, vietata dall'ordinanza comunale in vigore dalle ore 22 del 31 dicembre alle 6 di stamattina, domenica 1º gennaio. La bottiglia di vino è stata sequestrata al giovane multato, non certo il miglior modo di iniziare il nuovo anno.