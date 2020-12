Ecovandali e rifiuti abbandonati: «39 multe in un anno»

Dal 1 gennaio al 30 novembre 2020 gli ispettori ambientali a Mogliano Veneto non hanno fermato il loro prezioso lavoro nemmeno in un anno segnato dal Covid. Nel corso di questo periodo, infatti, sono stati eseguiti 107 controlli da parte degli ispettori ambientali e sono state contestate 39 violazioni. Metà di queste riguarda l’abbandono di rifiuti soprattutto nelle zone di confine con altri comuni come Bonisiolo, Zerman e l’area Spz. L’altra metà sono multe per l’errato conferimento rifiuti da parte di privati cittadini o pubblici esercizi.

In totale le sanzioni ammontano a 500 euro. «Chi abbandona rifiuti oltre a non aver a cuore il benessere ambientale della città commette un reato. Un comportamento irresponsabile, in un periodo storico come questo in cui la sensibilità ambientale è alta, deve essere punito e sicuramente è nelle nostre intenzioni tenere la barra dritta, anche perché nel nostro Comune non si pagano gli svuotamenti puntuali del secco e possiamo usufruire gratuitamente del conferimento in ecocentro o quello in ecomobile. Tolleranza zero per questi ecovandali» dichiara il sindaco Davide Bortolato. «Siamo ormai pronti a installare le foto-trappole in tutte le zone vessate dall’abbandono dei rifiuti, procederemo a installarle all’inizio del 2021 e saranno sicuramente un’arma in più per arginare questi fenomeni criminosi» conclude l'assessore alla Sicurezza Marco Donadel.