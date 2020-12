Il Municipio a Montebelluna torna l'albero di Natale della cooperativa "Vita e lavoro"

Anche quest’anno i ragazzi della cooperativa "Vita e lavoro" assieme agli operatori, al primo cittadino di Montebellua Elzo Severin, agli assessori Debora Varaschin e Maria Bortoletto, e alla dirigente Fiorella Lissandron, hanno realizzato l’albero di Natale al primo piano del Municipio. Nella giornata di venerdì i ragazzi, come ormai tradizione, sono infatti stati in Comune per addobbare l’albero con decori con materiali da loro realizzati, mentre nella giornata di lunedì di occuperanno dell’albero della Biblioteca comunale. In ogni caso, al termine del lavoto i ragazzi hanno ricevuto un presente dall’Amministrazione comunale.