Mura di Treviso accessibili ai disabili: approvato il progetto

La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche per la creazione di percorsi accessibili ai disabili sulle Mura di Treviso.

Il progetto

L’intervento, già inserito nella proposta di variazione del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021-2023, avrà un costo complessivo di 280mila euro e vedrà la creazione di un percorso di 1.270 metri, comodo, sicuro e confortevole da parte dell’utenza, in grado di valorizzare ulteriormente uno dei luoghi più significativi di Treviso. Nella redazione del progetto sono state tenute in considerazione valutazioni specifiche dal punto di vista tecnico e culturale in materia di accessibilità oltreché di diritti delle persone, universal design e salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico. Il punto di accesso principale sarà quello di piazzale Burchiellati per poi procedere lungo il tracciato delle mura fino a viale d’Alviano, superando il dislivello presente con una rampa di 90 metri e corrimano per facilitare la percorrenza. Il piano di calpestio sarà in calcestruzzo drenante “Biostrasse”, ad alta efficienza, sicurezza e comodità e resistenza e proseguirà poi in una porzione specifica lungo il parapetto in muratura di 1,5 metri con aree dotate di panchine e spazi per la sosta delle carrozzine ogni 200 metri in prossimità dei bastioni. Saranno inoltre sistemate aiuole e implementati gli arredi urbani come fontanelle, cestini e illuminazione artificiale.Nell’area gioco per bambini saranno invece eliminati i cordoli che impediscono di raggiungere le attrezzature con percorsi preferenziali in terreno compattato fino.

I commenti

«Ringrazio l’architetto Stefano Maurizio che ha seguito il progetto e il Disability Manager Rodolfo Dalla Mora che ha fornito importanti indicazioni - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Treviso, Sandro Zampese - Insieme stiamo realizzando un progetto veramente importante e un un’anticipazione del grande progetto di valorizzazione del “museo all’aperto” delle Mura, nell’ambito della riqualificazione complessiva dei bastioni». «Finalmente tutti potranno apprezzare uno dei luoghi più amati e più suggestivi della città - conclude il sindaco Mario Conte - L’approvazione del progetto rappresenta un passo fondamentale per dare concretezza ad una promessa fatta già in campagna elettorale, dopo aver ascoltato le richieste di persone con disabilità e famiglie. Il percorso sarà integrato con l’ambiente circostante con tutti gli accorgimenti necessari per renderlo fruibile a persone con passeggini, carrozzine o con limitazioni nella mobilità. Nella progettazione è stata importantissima l’attività del disability manager Rodolfo Dalla Mora che ringrazio per il prezioso lavoro di consulenza e proficua sinergia con l’assessorato ai Lavori pubblici».