Maxi murales a Montebelluna per sensibilizzare all'inclusione sociale

Inclusione è il nome e messaggio contenuto nel nuovo murales che dà oggi porta colore e arte in una delle facciate dell’ex tribunale di Piazza Negrelli a Montebelluna. Opera a più mani, realizzata da Aldo Rebuli, Riccardo Ali e Lorenzo Mocellin, è in assoluto la prima a essere realizzata nel territorio comunale nell’ambito del progetto progetto "Visioni Urbane" curato da Elena Caverzan.

Il concept è stato pensato da Ali, il disegno è stato progettato da Rebuli per la parte figurativa e da Ali per la parte di lettering. L'opera è stata poi fisicamente realizzata dai due artisti insieme a Mocellin, nell'arco di due giornate lavorative. Dipinta completamente a mano, con l’utilizzo di pennello e bombolette spray, Inclusione è lunga circa 12 metri e alta 7 metri.

Spiega Ali: «Il messaggio alla base dell’opera richiamato anche dal titolo è l'inclusione sociale, uno dei temi più sentiti di questo momento storico soprattutto dalle nuove generazioni e che ci riguarda tutti da vicino. È un’opera di sensibilizzazione, dove le silhouette di persone di diverse etnie, genere e provenienza sociale, si intersecano, si mescolano e si fondono in maniera armonica e tutte con uno sguardo rivolto verso l’alto, come a voler guardare oltre le diversità». Alla base di questo ideale incontro, spiccano quattro parole chiave: rispetto, ascolto, empatia e unione. L'opera è un augurio e un invito che gli artisti fanno a una città come Montebelluna, che si è sempre distinta per le intuizioni e l’approccio all’avanguardia sia in ambito industriale che sociale.

«La sfida di questa nuova edizione di "Visioni Urbane" - ha spiegato il sindaco, Adalberto Bordin - era proprio quella di alzare l’asticella, affiancando le opere sparse nel centro urbane con un’opera artistica che restasse».