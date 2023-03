Viabilità, messi in sicurezza i muri di sostegno della Provinciale a Tarzo

La Provincia di Treviso ha concluso i lavori di messa in sicurezza dei muri di sostegno sulla strada provinciale 152 a Tarzo, nel tratto stradale in prossimità del confine con Vittorio Veneto, ora riaperto al traffico.

Le opere di ripristino delle strutture di contenimento del terreno ai lati della strada, precisamente al km 27+800, si erano rese necessarie per consolidare i muri che, nel corso del tempo, avevano subito un naturale degrado causato dagli agenti atmosferici. L'intervento è stato finanziato dalla Provincia per un totale di 40mila euro. Nelle ultime due settimane la Provincia aveva terminato anche i lavori di messa in sicurezza del tratto “dei Colli Settentrionali”, sempre sulla S.P.152, in località San Lorenzo di Vittorio Veneto, permettendo così la riapertura della strada ai veicoli. Il valore complessivo dell'intervento effettuato in quel caso era stato di 65mila euro, finanziati sempre con fondi propri della Provincia.