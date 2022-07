Pattinatrici lasciate senza fondi: il Web si mobilita per aiutarle

Arianna, Altea, Claudia e Sara formano il quartetto Flaming Skaters della scuola di pattinaggio artistico "Musano AD". Il 12 agosto voleranno a Gottingen, in Germania, per disputare la finale dell'Artistic World Cup alla quale sono state convocate dopo il bellissimo piazzamento agli ultimi campionati europei di Forlì lo scorso 8 luglio per rappresentare l’Italia e, in particolare, la piccola realtà di Musano. Per loro quest’anno è stato un anno di svolta in cui hanno realizzato il sogno di partecipare a gare internazionali. Sfortunatamente, però, la Federazione non coprirà né alleggerirà in alcun modo le spese di trasferta per i gruppi in gara; i costi di trasporto, vitto e alloggio saranno del tutto a carico delle atlete e alle giovani non verrà offerta nemmeno la divisa della Nazionale. Ecco perché la società sportiva ha deciso di chiedere aiuto alla Rete per alleggerire le spese che le atlete stanno affrontando, regalando loro il sogno di poter gareggiare in una finale di livello europeo. Anche un piccolissimo e minimo contributo sarà essenziale per loro. Il link alla campagna di crowdfunding è online da alcuni giorni e ha già superato i 500 euro.