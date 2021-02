Vittorio Veneto, nuovi orari per i musei civici: «Aperti anche il pomeriggio»

Musei e biblioteche riaperti in zona gialla. Per i visitatori però, la possibilità di frequentarli resta limitata ai soli giorni feriali perché il divieto di accedere ai musei e alle biblioteche rimane in vigore nei festivi e durante i weekend per evitare possibili assembramenti.

«A Vittorio Veneto - spiega l'assessore alla Cultura Antonella Uliana - sarebbe dunque stato possibile riaprire durante la settimana solo la biblioteca e il Museo della Battaglia e non il Museo del Cenedese, la Galleria Civica e il Museo del Baco che sono visitabili proprio durante il weekend. La Giunta ha deciso allora di modificare gli orari e i giorni di apertura, salvo nuove restrizioni nei prossimi giorni, in modo che tutte le sedi museali e la biblioteca siano accessibili durante la settimana. Il Museo della Battaglia quindi, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì e sarà visitabile per un’ora in più al giorno, dalle 9 alle 13. Il Museo del Baco da Seta aprirà invece il giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Museo del Cenedese infine, e Galleria Civica, saranno visitabili il giovedì e il venerdì ma in orario pomeridiano, dalle 14 alle 18. Si tratta di una decisione presa anche perché in questo modo, oltre a dare un segno di speranza nella continuità del nostro impegno in ambito culturale, il visitatore che desidera fermarsi per tutta la giornata nella nostra città, avrà a diposizione opportunità di visita sia al mattino che al pomeriggio. Per quanto riguarda invece la biblioteca, le aule studio sono di nuovo frequentabili nei consueti orari con un massimo di 31 persone che dovranno prenotare in anticipo e adottare tutte le precauzioni previste, dall’uso della mascherina alla disinfezione delle mani, passando per il controllo della temperatura al momento dell’ingresso». Il sabato invece, aule studio chiuse e disponibilità del solo «prestito per asporto».