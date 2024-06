Fondazione Canova, il nuovo presidente: «Sarò più pragmatico di Vittorio Sgarbi»

«Vittorio Sgarbi è un amico, polemico di professione, io sono più pragmatico: dopo la fine del suo mandato, sindaco e cittadini di Possagno mi avevano interpellato perché erano alla ricerca di un imprenditore del territorio per la presidenza di Fondazione Canova. Io avevo consigliato loro nomi di critici e persone molto più competenti di me nel mondo dell'arte ma mi è stato espressamente detto come l'Ente fosse alla ricerca di una persona pragmatica e così ho accettato l'incarico». Massimo Zanetti, neo presidente di Fondazione Canova, si è presentato con queste parole all'incontro di mercoledì 12 giugno con la stampa locale. Insieme a lui la direttrice del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, Moira Mascotto, per presentare la linea programmatica che museo e fondazione hanno intenzione di seguire nei mesi a venire. I numeri dei visitatori sono in crescita: dai 45mila del 2019 ai 75mila del 2023 ma la speranza, ovviamente, è quella di far conoscere le meraviglie di Possagno a un'utenza sempre più ampia: giovani e stranieri in primis.

L'obiettivo è di accompagnare al futuro quello scrigno di arte e magia che sono la Casa Museo e la Gypsotheca, con l'attenzione e la visione che questo unicum mondiale merita. «Conservare e innovare - le parole di Zanetti e Mascotto - per avvicinare un pubblico sempre più ampio al patrimonio artistico canoviano. Questo significa non solo guidare le persone alla riscoperta del museo e del vicino tempio, ma anche far vivere loro l'armonia dei paesaggi del nostro territorio, quegli stessi che ispirarono il giovane Canova. Vogliamo mettere il visitatore al centro del nostro Museo, garantendogli la migliore fruizione delle opere - spiegano Zanetti e Mascotto -. Il museo sarà aperto tutta l'estate con la possibilità di visite guidate anche senza prenotazione. Inoltre stiamo potenziando la rete e le connessioni con gli altri enti del territorio: dalla Tomba Brion di Carlo Scarpa al circuito Isola dei Musei di cui fanno parte il Museo Giorgione di Castelfranco Veneto, le Ville di Maser e Fanzolo e il Museo Civico di Asolo. Inoltre il Museo Canova ha sottoscritto l'accordo di programma Terre natie con gli enti proprietari di Casa Giorgione, Casa Tiziano e la Regione Veneto con l'intento di valorizzare i luoghi che hanno dato i natali ai tre grandi artisti.

Le novità

Non solo buoni propositi, quindi: lo confermano gli importanti investimenti già in corso a Possagno a partire dal restauro e messa in sicurezza antisismica della seconda e terza campata dell'ala ottocentesca, progetto ideato dal Comune di Possagno in collaborazione con il Museo Canova. Fine lavori prevista entro l'estate con l'impianto di illuminazione rinnovato ricorrendo ai più aggiornati criteri di illuminotecnica museale. In parallelo si sta procedendo anche alla digitalizzazione della Gypsotheca. Il progetto, comprese le schede informative realizzate con rilievi laser scanner di alta precisione 3D, sarà consultabile su una piattaforma online con la possibilità di un'interazione partecipativa da parte del pubblico.

Il capolavoro da acquisire

Fondazione Canova è poi al lavoro per portare a Possagno "Autoritratto di Giorgione", olio su tela realizzato dallo stesso Canova nel 1792. Un dipinto che, a partire dal titolo, racconta una storia singolare che svela il lato ironico e meno noto della personalità dell'artista, un falso d'autore che Canova aveva realizzato come omaggio alla pittura del '500 sua grande passione. L'opera è già esposta in questi giorni a Possagno ma è di proprietà di un privato ed è gestita dalla Galleria d'Arte Lapicirella. Per acquistarla e farla diventare di proprietà della Gypsotheca ci vogliono 350mila euro. Per questo motivo mercoledì 3 luglio Fondazione Canova presenterà la campagna di raccolta fondi a Palazzo Giacomelli, sede di Confindustria, per cercare i primi imprenditori interessati ad investire nel progetto e a rendere pubblica una delle opere più interessanti di Canova, arricchendo così anche la collezione possagnese.

La mostra da non perdere

Fino al 29 settembre è in corso a Possagno: "Canova. Quattro Tempi. Fotografie di Luigi Spina". Il fotografo, tra i migliori in Italia, ha selezionato 32 scatti in bianco e nero di grande formato, rappresentativi dei temi amorosi, mitologici, eroici presenti nelle opere canoviane di Possagno, ponendole in dialogo con le opere stesse. Immagini che catturano l'attimo creativo dell'artista, quello in cui l'idea si trasmuta in forma e in gesso. Il momento in cui la genialità si misura con i limiti della materia, cercando di plasmarla, modificarla, assoggettarla alla forma desiderata. Il rilancio della Gypsotheca parte proprio da qui.