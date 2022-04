Sei giovani musicisti di LaRé volano a Catania per suonare con l’Orchestra Sinopoli

Un’altra importante opportunità per alcuni giovani musicisti LaRé - Orchestra Giovanile La Réjouissance, che dal 18 al 22 aprile saranno a Catania a formare, con altri giovani provenienti da orchestre aderenti al Sistema Orchestre Giovanili, l’Orchestra Giovanile Nazionale Giuseppe Sinopoli sotto l’autorevole bacchetta di Carla Delfrate. Per l’occasione, potranno anche suonare assieme al violinista Giuseppe Gibboni, recente vincitore del 56° Premio internazionale Paganini di Genova, uno dei più importanti del mondo.

Le ragazze e i ragazzi selezionati per questa nuova occasione formativa sono: Vanessa Antonio, Silvia Capretta, Nicola Cicchino, Jacopo Rossetto e Filippo Tosatto (violini) e Marco Bisetto (violoncello). Ad essi avrebbero dovuto aggiungersi altre due violiniste selezionate per questa occasione, Federica Durante ed Eleonora Zanne, purtroppo impossibilitate a partecipare a questa importante esperienza musicale e umana che i giovani “Réjouissancer” possono affrontare grazie all’adesione di Musikdrama APS, cui fa capo LaRé, al grande progetto “El Sistema”, nato nel 1975 ed universalmente riconosciuto come il più importante progetto musicale del nostro tempo.

A conclusione dello stage orchestrale, venerdì 22 aprile l’Orchestra Giovanile Nazionale Giuseppe Sinopoli sarà protagonista al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, dove proporrà opere di Haydn e di Mozart (incluso il concerto per violino e orchestra K218 con Giuseppe Gibboni solista): un concerto organizzato dai Club Service della città di Catania che devolveranno il ricavato della serata all’Istituto Penale per i Minorenni di Catania «Bicocca». Spiega Elisabetta Maschio, direttrice artistica dell’orchestra LaRé: “Dell’Orchestra Giovanile Giuseppe Sinopoli fanno parte le/i migliori ragazze e ragazzi avvicinatisi alla musica nei dodici anni di attività del Sistema italiano dei Cori e delle Orchestre infantili e giovanili Onlus, presieduto da Claudio Formisano e diretto da Francesco De Zan. Si tratta di un progetto ispirato al modello di José Antonio Abreu, che a partire dal 1975 ha creato in Venezuela, una serie di scuole di musica che hanno tolto dalla strada bambini e ragazzi a rischio, che attraverso la musica hanno trovato un riscatto sociale e una professione.

Il Sistema italiano dei Cori e delle Orchestre infantili e giovanili è nato nel 2010 in Italia su iniziativa del Claudio Abbado per proporre anche nel nostro Paese occasioni di crescita individuale e di riscatto nelle situazioni più disagiate, in seno alla quale l’orchestra Sinopoli rappresenta una straordinaria esperienza di partecipazione e un simbolo dei valori della legalità, dell’inclusione sociale e dello sviluppo equilibrato dei minori attraverso la pratica musicale. Per Musikdrama APS, che da sempre si riconosce in questi valori e li trasmette quotidianamente nell’Orchestra Giovanile La Rèjouissance, è particolarmente significativo essere uno dei “nuclei” locali del Sistema, e di poter far condividere ai nostri giovani orchestrali questa straordinaria esperienza”.