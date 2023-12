Zero Branco, musicoterapia per gli anziani: «Carezza che fa bene al cuore»

È entrato nel vivo il progetto "Musica e anziani" uno speciale percorso di musicoterapia che sta coinvolgendo i residenti del centro servizi Santa Maria de’ Zairo di Zero Branco, che fa riferimento alla cooperativa sociale Insieme Si Può.

L’iniziativa, messa a punto dall’associazione "La Musica di Angela" onlus di Zero Branco, in collaborazione con la Scuola di Musicoterapia di Padova, ha ripreso dal mese di ottobre all’interno della Rsa Zairo, con l'intervento del professor Luca Xodo, presidente della Scuola di Musicoterapia di Padova. Nel progetto di musicoterapia sono coinvolti una ventina di anziani, oltre al musicoterapeuta, un'educatrice e un volontario. L'attività viene proposta tutti i lunedì nella sala polivalente del centro servizi, e durerà fino a fine di giugno. Assolutamente positivo il riscontro da parte degli anziani ospiti che vengono disposti in semicerchio mentre il musicoterapeuta conduce l’attività proponendo varie canzoni tratte dal repertorio nazional-popolare, con canto a cappella o con l’accompagnamento di chitarra. Alla fine della sessione l'educatrice raccoglie le testimonianze e le esperienze degli anziani. A tutti gli ospiti coinvolti nel progetto sarà consegnata una scheda di misurazione dell'efficacia terapeutica dell'intervento per valutare i benefici di questa attività. È scientificamente assodato che la musicoterapia contribuisca al mantenimento o all’aumento delle capacità legate a funzioni cognitive, socio-emotive, mentali e fisiche. Questo tipo di stimolazione migliora le capacità nell’articolare la parola e l’attività mnemonica, rinsalda le abilità sociali e di interazione, favorisce un miglioramento della tonicità muscolare e dell’attività cardiocircolatoria, alleviando anche il dolore cronico.

Il commento

«La musica è una delle prime esperienze della nostra vita, suscita emozioni e ha anche una riconosciuta valenza terapeutica - conclude Raffaella Da Ros, presidente della cooperativa Insieme Si Può «per questo abbiamo pensato di inserire la musicoterapia tra le attività che il centro servizi Zairo offre agli ospiti, poiché il concetto di cura della persona abbina assistenza sanitaria e accudimento con tutte quelle azioni che possono contribuire al benessere fisico, psicologico ed emotivo dell’anziano».