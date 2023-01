Slip e accendini con il logo dell'istituto alberghiero, è polemica

Lo stemma dell'istituto alberghiero "Beltrame" di Vittorio Veneto è finito su accendini e mutande messi in vendita online. Un caso che sta provocando sconcerto e indignazione tra genitori e insegnanti eppure la vendita dei prodotti era stata pubblicizzata nei giorni scorsi proprio con una comunicazione della vicepresidenza sul registro elettronico dell'istituto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nel messaggio si informava studenti e genitori della vendita di merchandise creato dai rappresentanti d'istituto e dalla consulta. La dirigente scolastica aveva autorizzato l'utilizzo del logo per la creazione di alcune felpe personalizzate. In realtà sul sito online sono stati messi in vendita slip e accendini con il marchio del "Beltrame". Non appena genitori e insegnanti si sono accorti dell'accaduto hanno sollevato perplessità e lamentele alla dirigenza. La scelta di mettere il marchio nella scuola al centro delle mutande e sugli accendini che promuovono il fumo è stata decisamente di cattivo gusto. La dirigente scolastica, Letizia Cavallini, nega di aver mai dato l'approvazione alla messa in vendita di questi prodotti e annuncia una nota disciplinare per i responsabili. Un episodio che ha rischiato di rovinare l'immagine e la reputazione dell'intero istituto.