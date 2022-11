Natale a Montebelluna, arrivati i cinque alberi delle feste

La macchina organizzativa del Natale a Montebelluna è già all’opera. Sono arrivati in questi giorni i cinque alberi “recuperati” dal Comune e destinati a diventare gli alberi di Natale del periodo festivo. Tre pini di circa nove metri ciascuno sono già stati collocati al Duomo, alla Chiesa di Biadene e al centro frazionale di Guarda e altri due, più imponenti di oltre tredici metri sono invece destinati al centro, in Corso Mazzini ed in Piazza Tommaseo.

I commenti

Il vicesindaco Claudio Borgia spiega: «Gli alberi del Duomo e delle frazioni sono stati scelti in uno dei più grandi importatori di piante della zona. Invece quelli principali di Corso Mazzini e di Piazza Tommaseo sono stati donati dalla provincia autonoma di Trento, alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. In questo caso, assieme all’assessore Martignago e ai tecnici comunali dell’ufficio ecologia, ci siamo recati sul posto per individuare gli alberi adatti, tra quelli proposti, che sono arrivati questa mattina in Città con un trasporto dedicato per poi essere allestiti la settimana prossima sotto la supervisione dell’assessore Varaschin. Abbiamo fatto tutto il possibile, come da espressa richiesta del sindaco Bordin, perché Montebelluna potesse avere degli alberi di Natale di qualità che illuminino le nostre festività natalizie».

L'assessore al turismo Debora Varaschin, aggiunge: «Gli alberi delle frazioni e del Duomo saranno allestiti dalle parrocchie e dai Comitati civici mentre gli alberi saranno in centro saranno allestiti dall’agenzia esterna cui è stata affidata l’organizzazione delle iniziative natalizie e saranno addobbati con delle originali sfere in polistirolo e decorati a tema realizzate dagli studenti dei due istituti comprensivi e delle scuole elementari paritarie e con i lavoretti preparati dai bambini delle scuole d’infanzia».

«Dopo due edizioni forzatamente a basso profilo a causa della crisi pandemica - conclude il sindaco Adalberto Bordin -, abbiamo voluto dedicare al Natale le risorse che merita. Il primo immancabile passo è l’allestimento degli alberi di Natale che popoleranno gli spazi della città rendendo l’atmosfera accogliente e magica ma anche attrattiva per famiglie e bambini che attendono il Natale con trepidazione».