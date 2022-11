Natale a Treviso: «La Loggia Incantata tornerà già a fine novembre»

Tra due settimane, venerdì 25 novembre, il Comune di Treviso darà ufficialmente inizio al ricco programma di iniziative per il Natale 2022. Tra gli appuntamenti principali l'accensione della Loggia Incantata alle ore 18 proprio del 25 novembre con un allestimento a dir poco speciale. Mercoledì 7 dicembre, alle 17.30, la cerimonia di accensione del grande albero in Piazza dei Signori. L'8 dicembre, invece, tornerà la corsa dei Babbi Natale. Nei weekend che anticiperanno le feste ci saranno spettacoli con artisti e tanta musica (dal jazz ai cori gospel) e non mancheranno gli eventi per i più piccoli e le famiglie.

Il commento

Mario Conte, sindaco di Treviso, anticipa il programma con queste parole: «Abbiamo voluto, con un occhio di riguardo al risparmio energetico (le luminarie natalizie saranno a basso consuno e verranno spente di notte), mantenere viva la magia di questo periodo tanto atteso da parte delle famiglie. Tutti insieme possiamo lanciare un messaggio di sostenibilità e responsabilità, mantendendo un contesto attrattivo, piacevole ed emozionante per cittadini e visitatori. Inizia l'attesa».