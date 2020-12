Natale a Breda di Piave: «Accendiamo una luce sul balcone per stare uniti»

Il Comune di Breda di Piave accende il Natale. Sabato 5 dicembre 2020 alle 16.30 infatti, il paese potrà godere delle luminarie che saranno accese contemporaneamente in tutte le frazioni, assieme alle luci che decorano gli alberi di Natale predisposti davanti al Municipio. Non si tratta di un evento vero e proprio, per evitare gli assembramenti e rispettare le direttive anti-Covid.

Proprio per questo, l'amministrazione ha invitato i cittadini, alla stessa ora, ad accendere un lume sul proprio balcone e finestra, «per sentirci uniti e vicini come comunità». L'accensione delle luminarie e degli alberi di Natale è uno degli eventi natalizi che, nonostante tutto, l’Amministrazione Comunale ha voluto mettere in piedi per la comunità. Sono previsti i laboratori online per bambini, la consegna delle borse di studio e degli attestati di merito, oltre a eventi dal territorio come il Calendario Solidale proposto da Ki Kai Dojo e la passeggiata al Bosco Galileo e al Bosco degli Ontani nell’ambito dell’iniziativa “Boschi a Natale” della Regione Veneto e Unpli Veneto. Per confortare poi gli anziani, quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto inviare loro una lettera di vicinanza, consegnata a mano dai volontari, e un libro in omaggio per chi raggiunge il conto tondo dei 70, 80 e 90 anni.

«Quest’anno Breda Di Piave sarà ravvivata dalle luci di Natale. Il progetto “Luci di Natale” è stato fortemente sostenuto dall'amministrazione nonostante le difficoltà che il Covid ha portato. Ci stavamo pensando da tempo e quest’anno, con la sofferenza che il virus ha causato a tutti noi, abbiamo voluto fortemente varare questo progetto - spiegano la vicesindaco Adelaide Scarabello e l’assessore ai Lavori Pubblici Ermes Caruzzo - da tempo quindi abbiamo programmato un intervento per installare degli attacchi fissi all’illuminazione pubblica, in ben 43 punti a Breda capoluogo e in tutte le frazioni, dove ogni anno potranno essere installate delle luminarie. Questo a Natale dunque le vie e le piazze principali del nostro Comune saranno illuminate per riscaldare il cuore del nostro Natale. Si tratta di un investimento che abbiamo varato per la nostra comunità confidando che nel 2021 si possa tornare a festeggiare il Natale tutti assieme. Noi comunque abbiano voluto lo stesso installare anche gli alberi davanti e domani invitiamo tutti ad accendere il Natale, assieme alle luminarie».

Gli eventi del "Natale Insieme"

Venerdì 11 dicembre, alle ore 17

Laboratorio di cucina online per bambini dedicato alle ricette natalizie con Peri & the kitchen. Elisa Perillo, foodblogger per bambini, autrice del blog di ricette https://www.periandthekitchen.com vi aspetta per un goloso ma genuino appuntamento di cucina dedicato al Natale. Il laboratorio si svolgerà su Zoom. Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligatoria la prenotazione inviando una mail a biblioteca@comunebreda.it entro il 9 dicembre. Ai partecipanti verrà mandata una mail di conferma con il link per l’accesso e la lista degli ingredienti da procurare per il laboratorio. Per info: Biblioteca comunale 0422/600207.

Sabato 12 dicembre, alle ore 15. Consegna delle Borse di studio e Attestati di merito agli studenti meritevoli di Breda di Piave. La cerimonia si svolgerà su appuntamento nel rispetto delle norme Covid-19. Iniziativa aperta ai soli studenti e loro accompagnatore.

Sabato 19 dicembre, alle ore 10.30. Laboratorio per bambini online “Natale in Barattolo” a cura de “Il Trabiccolo dei sogni”. Laboratorio per usare le mani, il naso, la fantasia, la poesia e per poter conservare la magia del Natale. Racconto e laboratorio a distanza mediante la piattaforma Zoom. Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligatoria la prenotazione inviando una mail a biblioteca@comunebreda.it entro il 17 dicembre. Ai partecipanti verrà mandata una mail di conferma con il link per l’accesso e la lista di materiali da procurare per il laboratorio. Per info: Biblioteca comunale, 0422/600207.

Domenica 13 dicembre, alle ore 10. Boschi a Natale: iniziativa organizzata dalla Regione Veneto e da Unpli Veneto. Facile passeggiata guidata nel Bosco Galileo e Bosco degli Ontani (durata h 1,30). Punto di ritrovo: via Risorgive 6, Breda di Piave (area Pro Loco) Per aderire è necessario prenotarsi nel sito www.unpliveneto.it entro il 10 dicembre. Le visite prevedono un numero ristretto di partecipanti. Mascherina obbligatoria. Info: segreteria organizzativa Comitato Regionale UNPLI Veneto, tel.334/2936833. Quota di adesione: euro 5 per adulto, gratuito per i bambini sotto i 12 anni.