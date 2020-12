Natale a Roncade, il sindaco: «I regali? Facciamoli nella bottega sotto casa»

Roncade è pronta ad accogliere l'arrivo del Natale. Nel rispetto delle nuove misure di contenimento della pandemia, il Comune e la Pro Loco hanno deciso di organizzare due concorsi per far immergere la città nello spirito natalizio, grazie alla collaborazione attiva di commercianti e cittadini. Nascono così "Una finestra sul Natale" rivolto agli esercizi commerciali e artigianali del territorio e "Illumina il tuo Natale" rivolto a tutti i cittadini.

Entro il 16 dicembre i negozi, bar, ristoranti e le attività commerciali artigianali dovranno inviare una foto della loro vetrina all'indirizzo prolocoroncade@gmail.com. Gli scatti in concorso verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Pro Loco e diffusi attraverso i canali social del Comune dal 21 al 31 dicembre. La foto che avrà ricevuto il maggior numero di like si aggiudicherà il titolo di vincitrice. Sempre allo stesso indirizzo potranno essere inviate, questa volta però entro il 20 dicembre, uno o più scatti che ritraggono gli spazi esterni della città come balcone, portoni, cancelli, terrazze o davanzali, vestiti a festa. Le foto in concorso verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco e pubblicizzate attraverso i canali social del Comune di Roncade dal 22 al 31 dicembre. I vincitori verranno proclamati il giorno 09 gennaio 2021 e premiati con una targa ricordo.

«Questo sarà un Natale decisamente diverso dagli altri - commenta il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli - ecco perché era particolarmente importante dare un segnale di vicinanza ai commercianti e ai cittadini. L'invito che rivolgiamo ai roncadesi è di scegliere la loro città per fare i regali di Natale. C'è molta differenza tra scegliere i doni di Natale da soli davanti al computer e poter scambiare idee e consigli con qualcuno che sa raccogliere le nostre esigenze. Presso i nostri commercianti, esercenti, artigiani ed aziende agricole troveremo qualità e professionalità insieme a tante interessanti ed utili idee regalo anche recapitabili direttamente a casa. In più per chi vuole esser certo di non sbagliare si possono donare buoni acquisto delle varie attività roncadesi».

«Vorremmo che questi concorsi fossero un modo per costruire insieme la strada che ci condurrà in questi giorni verso il Natale - le fa eco l'assessore alle attività produttive Loredana Crosato - Una strada che non possiamo condividere fisicamente. La tecnologia però ci aiuta: ci piacerebbe infatti che grazie anche al sistema delle condivisioni che i social network ci consentono le nostre attività potessero essere conosciute da un pubblico sempre più ampio. Il nostro commercio ha tutte le carte in regola per accogliere anche i clienti più esigenti».