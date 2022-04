Male incurabile, il sorriso di Natalino Comin si spegne a 55 anni

«Ci sono notizie che non vorresti mai sentire, che non vorresti mai dare, ma la vita è anche questo: Natalino Comin è nel paradiso di Cantore. Come dicono gli alpini, è andato avanti». Montebelluna piange in queste ore la scomparsa dell'ex buttafuori diventato giardiniere. Un "gigante buono" dal cuore d'oro.

Natalino Comin era conosciutissimo a Montebelluna dove aveva vissuto da sempre. Negli ultimi anni, invece, si era trasferito a Trevignano. A strapparlo all'affetto dei suoi cari una malattia incurabile scoperta solo un mese fa e contro cui ogni terapia si è rivelata inutile. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni di salute si sono aggravate nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Martedì 19 aprile, nella notte, il decesso che ha lasciato senza parole familiari, amici e conoscenti. A piangerlo in particolare la figlia Giulia e la moglie Cinzia, sposata in seconde nozze. Per anni addetto alla sicurezza nelle discoteche della Marca, Natalino si era reinventato nel segno della sua grande passione per la natura e gli animali. Giardiniere di professione, era un collaboratore del Consorzio del Bosco Montello, e a lui si deve la realizzazione del Bioparco Noè in via Gazie a Montebelluna. Amava piantare piante nel parco ed era sempre in prima linea nelle attività del Consorzio. Fisico possente e tatuaggi nascondevano un cuore d'oro sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e conoscenti: «Non dovevi andartene così in fretta, avevamo ancora tante cose da fare assieme - si legge in uno di questi -. Volevo dirti che ieri io ho visto che sono spuntate le querce che avevi piantato in autunno. Le vedrai crescere da lassù».

Si aggiungono al cordoglio i sindaci dei Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera, Nervesa, Crocetta e Trevignano, oltre al Cda e il direttore del Consorzio del bosco Montello. La moglie Cinzia ha voluto dare questa semplice dedica a Natalino, poche parole ma dense di affetto: «Amo la tua anima». La data del funerale sarà comunicata nelle prossime ore.