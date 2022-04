Montebelluna, una piazza o un parco intitolati a Natalino Comin

Montebelluna è ancora in lutto per la scomparsa di Natalino Comin. Grande amico degli animali, aveva aperto il Bioparco Noè, struttura senza scopo di lucro, dove vengono accolti animali altrimenti destinati alla soppressione.

L'associazione "Centopercentoanimalisti", in passato, gli aveva affidato animali liberati o recuperati, tra cui le caprette abbandonate sui Colli Euganei e i conigli che venivano maltrattati da una famiglia in provincia di Verona. In queste ore l'associazione si è rivolta al sindaco di Montebelluna e al consiglio comunale con una proposta: «Ci sembra che un giusto e meritato riconoscimento intestare al vostro concittadino una via, o una piazza, o un parco che ne ricordi il nome e le azioni, ispirate dall'amore per gli Animali e l'ambiente, azioni il cui risultato resta per il vantaggio di tutti. Una delegazione di "Centopercentoanimalisti" era presente, venerdì 22 aprile, alla cerimonia funebre presso il Duomo di Montebelluna. Molta gente, molta commozione per una persona davvero indimenticabile.