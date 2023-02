Oltre 400 spazi sfitti per negozi e uffici: appello ad aprire nuove attività

Il Comune di Treviso ha siglato con idealista e Casa.it una partnership per soddisfare la domanda di informazioni relative ai locali sfitti a Treviso richieste da persone e ditte interessate ad aprire nuove attività.

Dopo aver realizzato una mappa di localizzazione dei negozi sfitti, circa 400 in città, è stato pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai portali leader di settore di annunci immobiliari commerciali e direzionali. Il bando realizzato nel 2022 è stato vinto da idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, insieme a Casa.it, nato a Treviso nel 1996, primo portale italiano a mettere in contatto domanda e offerta nel mercato. L’accordo prevede, nell’ambito del Distretto del Commercio, l’aggiornamento in via esclusiva della sezione “Opportunità” del sito Treviso Per Te con gli annunci di immobili commerciali disponibili in vendita e in affitto a Treviso. Gli utenti di Treviso Per Te, portale ideato dal Comune come vetrina digitale per i cittadini, i visitatori, i turisti, gli operatori del commercio, artigianato e attività produttive della Città avranno a disposizione un’offerta completa e sempre aggiornata di annunci di immobili commerciali/artigianali/industriali/direzionali. Attualmente sono disponibili svariate decine annunci di locali in affitto e in vendita nel comune di Treviso: il portale consente di filtrare gli annunci per dimensioni di locale, per tipologia (affitto o vendita) e per raggio di distanza. La partnership con idealista e Casa.it ha un’ulteriore opportunità: condividere le informazioni elaborate dai ricercatori interni che studiano l’andamento del mercato immobiliare comparato sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Trevisoperte

Il progetto si inserisce nelle dinamiche di Trevisoperte.it, portale del Distretto del commercio Urbecom che, nel 2022, ha visto una crescita notevole dei contatti. Sono 105.332 le pagine visitate nel 2022 per un totale di 53.972 utenti, l’87% in più rispetto al 2021. L’accesso al sito avviene nell’85% dei casi da motori di ricerca, il 7% per accesso diretto, 6% con link da altri siti e 2% da social network. Le attività più cercate sono: osterie, negozi e shopping e ristoranti di pesce. La maggior parte dei contatti avviene in lingua inglese. Seguono il tedesco, il francese, lo spagnolo e il romeno.

I commenti

«Con questa partnership si chiude un cerchio, dopo il bando per le nuove aperture nei negozi sfitti e l’apertura del portale trevisoperte.it che sta peraltro ottenendo ottimi risultati in termini di fruizione, anche da parte dei turisti - spiega Andrea De Checchi, vicesindaco di Treviso -. Di fatto, attraverso il sito web del distretto Urbecom, viene messo a disposizione dei cittadini un nuovo servizio, che mira ad aumentare la dinamicità del mercato e favorire l’incontro tra domanda e offerta per agevolare la crescita produttiva del territorio».

«Siamo felici di affiancare l’Amministrazione comunale nel suo progetto di favorire nuove opportunità di sviluppo attraverso la vetrina virtuale, Treviso Per Te - conclude Luca Frassi, co-Ceo di idealista Italia -. Attraverso l’integrazione dei servizi della nostra piattaforma per la ricerca immobiliare siamo certi di dare alla comunità produttiva trevigiana accesso a una nuova preziosa risorsa per trovare agevolmente la proprietà che cercano per avviare attività produttive o commerciali».