Addio a Nello Panto, ultimo dei tre fratelli imprenditori: «Fine di un'epoca»

Nello Panto è mancato all'affetto dei suoi cari giovedì 28 luglio: aveva 89 anni ed era l'ultimo, ancora in vita, di tre fratelli che hanno scritto un pezzo di storia imprenditoriale del Nordest. Fratello di Giorgio Panto, patron di Antenna 3 e della Panto Serramenti mancato nel 2006 in un tragico incidente aereo, Nello ha perso la vita in ospedale a Catelfranco Veneto dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute nelle ultime settimane. Il fratello più grande, Tino, era morto nel 2010 all'età di 84 anni. A piangerlo oggi i figli Massimo e Marco con Francesca, gli adorati nipoti Aurora, Alice, Lorenzo e Lodovico.

Panto, dopo una vita dedicata all'azienda di famiglia, era rimasto duramente colpito dal crac finanziario della Panto Serramenti (avvenuto nell'aprile del 2013). Finito al centro di una serie di accertamenti giudiziari, nel 2017 era stato condannato a otto mesi per la bancarotta della Nova Hobles Srl, azienda collegata alla Panto Serramenti. Al primo posto per Nello, nonostante la sua attività di imprenditore, veniva però la famiglia: dai fratelli mancati prima di lui fino agli adorati nipoti, sua gioia più grande. Il funerale sarà celebrato martedì 1º agosto, alle ore 15.30, nella chiesa arcipretale di Meolo.