Tragedia al Ca' Foncello, la piccola Lucia muore trenta minuti dopo il parto

Ha vissuto solo trenta minuti dopo essere venuta al mondo: battezzata, ha perso la vita poco dopo tra le braccia di mamma e papà. È morta così, sabato 19 febbraio, la piccola Lucia Sartore.

La sua scomparsa ha scosso il personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Poco meno di due anni fa, i genitori Francesco Sartore e Giulia Bortoletto, residenti a San Trovaso di Preganziol, avevano perso allo stesso modo un'altra bimba, la piccola Caterina anche lei nata con un problema ai reni. La grave malattia era stata diagnosticata a Lucia tra il terzo e il quarto mese di gravidanza. La piccola nel grembo materno stava bene ma i genitori erano stati informati che non sarebbe sopravvissuta al parto. Nonostante questo, entrambi hanno voluto far nascere la piccola. Il parto è avvenuto sabato 19 febbraio a Treviso: dopo il battesimo Lucia si è spenta in ospedale. A piangerla, oltre ai genitori, anche il fratellino Andrea, i nonni, gli zii e i cugini. I funerali della piccola saranno celebrati domani, venerdì 25 febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Trovaso a Preganziol.