Capriolo finisce nel canale, salvato dai Vigili del Fuoco

Era finito in un canale e non riusciva a uscire. A salvare un giovane capriolo, scivolato nell'acqua oggi, 8 ottobre, in un canale all'altezza di via Decima Armata a Nervesa della Battaglia, ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna. L'episodio è avvenuto intorno alle 9: per due ore i pompieri hanno lavorato per assicurare l'animale, che era spaventato. Dopo il recupero il capriolo è stato affidato alla cure del personale recupero fauna selvatica.

