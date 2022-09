Casa Zero, destino sospeso per i 138 dipendenti: ancora nessuna novità

In attesa dell’incontro di domani, martedì 13 settembre, presso l’Unità di crisi della Regione del Veneto, resta in sospeso il destino dei 138 dipendenti del Consorzio Casa Zero di Nervesa, la cui situazione si aggrava anche per l’accumularsi degli arretrati salariali. «Si inasprisce la preoccupazione dei lavoratori per il futuro dell’azienda edile trevigiana alla ricerca di possibili compratori, finanziatori o fondi, che con nuove risorse finanziarie rimettano in moto i cantieri in essere» a riportare la situazione Massimiliano Piovesan della FILLEA CGIL di Treviso che ha incontrato questa mattina i lavoratori in assemblea.

«I dipendenti, le loro famiglie, aspettano ormai il pagamento di due mensilità, quelle di luglio e di agosto - continua Massimiliano Piovesan -. Un’attesa che crea forte preoccupazione non avendo riscontro alcuno dall’azienda sul versante di nuovi partner. Se i cantieri non ripartono, grazie a iniezioni di liquidità, è a rischio anche la domanda di cassa integrazione ordinaria. Al momento l’azienda stessa sta elaborando una relazione per l’INPS e domani si procederà, inoltre, a un incontro in Regione all’Unità di crisi».

«Restiamo fiduciosi - aggiunge Piovesan - che qualche imprenditore o fondo si faccia avanti per investire in una realtà che, al netto dei fatti giudiziari dei suoi amministratori, ha un buon giro d’affari e conta tutte le competenze professionali dei suoi dipendenti, che non devono andare disperse».