Nervesa, autosalone dell'usato Carraro diventa per tre giorni un teatro

Un autosalone che si trasforma in teatro per tre giorni offrendo musica, cultura e divertimento a giovani e famiglie. Accadrà a Nervesa della Battaglia, dal 28 al 30 aprile, quando il nuovo centro dell’usato Carraro Cars&Trucks (via Priula 105) aprirà le porte dei suoi saloni espositivi per accogliere alcuni spettacoli. “Siamo reduci di due anni difficili, in cui ci è spesso stato impedito di poterci incontrare e fare festa. Ora che le norme Covid sono state allentate, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di aprire le porte del nostro nuovo salone alla primavera, come segno di speranza e rinascita. E, tenendo fede a quello che è un nostro tratto aziendale, abbiamo voluto che la festa sia anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare a chi ha più bisogno” spiegano Ruggero e Giovanni Carraro.

Il festival inizia giovedì 28, dalle 18 alle 22, con una serata animata dai deejay di Radio Company durante la quale i presenti potranno assaporare panini con prodotti locali e freschi aperitivi proposti dal food truck La Cantina itinerante. Venerdì 29, alle 20.30, l’evento clou con un concerto reading della band Quarto Profilo e i racconti tratti dalla “Stecca prealpina” di Giovanni Carraro, ospite speciale il pianista Carlo Colombo. La serata avrà lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’Associazione LILT Giocare in corsia di Treviso, la quale, tra le diverse attività ha attivato da tempo un progetto di collaborazione anche con gli ospedali oncologici di Kiev in Ucraina. Dalle ore 18 sarà possibile degustare gli hamburger del food truck Il ragazzo del ’99. “Sarà un momento in cui, raccontando la cultura e la storia del nostro territorio, susciteremo emozioni e pensieri che hanno a che fare con la vita di tutti noi” spiegano Giovanni Carraro e Giuseppe Pinarello.

Infine, sabato 30 aprile, il salone dell’usato di via Priula 105 si trasformerà in un grande luna park dove le famiglie, dalle ore 15 fino alle 18.30, troveranno zucchero filato, palloncini, bolle di sapone, trucca bimbi, con uno spettacolo di magia. Ad allietare la festa la presenza del food truck di Pizza Fiore.