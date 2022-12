Difendersi da furti e truffe, i cittadini di Nervesa incontrano l'Arma

Ieri, 15 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia l'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, ha fornito una serie di utili consigli per difendersi da furti e truffe. L'incontro ha visto l'intervento del Comandante della Compagnia Carabinieri di Montebelluna, Maggiore Gabriele Favero e del Comandante della locale Stazione, Brigadiere Capo Carmelo Tilaro nonché del Commissario Prefettizio Dott.ssa Paola De Palma che ha, nella circostanza, illustrato la nuova progettualità del "controllo di vicinato".

L'Ufficiale dell'Arma ha fornito utili consigli su come difendersi da truffe e raggiri, illustrando alcune usuali tecniche utilizzate dai malfattori che, approfittando della fiducia nel prossimo da parte delle loro vittime, sottraggono somme di denaro o preziosi: dalla tecnica dell' "abbraccio" a quella della cauzione da pagare per il "finto parente arrestato" ovvero del "finto operatore" di societa' di servizi acqua,luce e gas. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle truffe in rete, soprattutto in occasione di acquisti online. Molte le domande in un incontro molto partecipato nel quale sono stati consigliati una serie di semplici ma essenziali accorgimenti da adottare quotidianamente al fine evitare spiacevoli e spesso frustranti sorprese: diffidare dalle apparenze, non aprire agli sconosciuti, nessuna confidenza al telefono e soprattutto chiamare il 112 per segnalare eventuali situazioni o persone sospette.