L'acqua della Piavesella si tinge di bianco: eco-vandali di nuovo in azione

Piavesella ancora nel mirino degli eco-vandali: il corso d'acqua, nel giorni scorsi, è stato interessato dall'ennesimo inquinamento, provocato questa volta da della vernice bianca che hanno conferito proprio questo colore al canale, non certo nuovo ad episodi simili. La denuncia è arrivata puntuale da parte del consigliere regionale del PD, Andrea Zanoni. Anche su questo fatto sono stati svolti accertamenti da parte di Arpav.

« Pochi giorni fa si è registrato un altro episodio di sversamenti di sostanze inquinanti nel canale Piavesella a Nervesa della Battaglia. Già nel giugno dello scorso anno vennero immessi da un'industria locale considerevoli quantitativi di un tensioattivo (sapone), creando una schiuma spessa che da Villorba ha raggiunto Treviso. Ora le acque si sono tinte di bianco, per un’estensione di diversi metri. Si attendono i risultati delle analisi sui campionamenti, ma dalle cronache si ipotizza che la sostanza sia pittura per pareti. Mi chiedo e chiedo se e quali azioni di contrasto vogliano a questo punto mettere in campo Regione e Arpav». A dirlo, attraverso un'interrogazione, sono stati i consiglieri regionali del PD Veneto, Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon. «Sembra ormai appurato - scrivono - che il canale venga sfruttato da alcune industrie locali e da avventori senza scrupoli, per disfarsi illecitamente di sostanze nocive e inquinanti, determinando così gravi danni per l’ecosistema del Piavesella, per le aziende agricole locali che utilizzano le sue acque e per i prodotti agricoli stessi che finiscono nelle nostre tavole. Urge dunque un intervento forte di tutela per porre fine a questo grave fenomeno di inquinamento ambientale».